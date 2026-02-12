2026ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ನವೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು: ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೀತಿಗಳ ರೂಪಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 4:37 PM IST
-ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, NALSAE ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
2026-27ರ ಬಜೆಟ್ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು, ಈ ಬಜೆಟ್ ಮೂರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದೆಡೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇವು ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವೂ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಲ್ಲ. ಅವರು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಅವಿಷ್ಕಾರಜನ್ಯವಾಗಿರುವವರು , ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 2026ರ ಬಜೆಟ್, ಕೇವಲ ಉನ್ನತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನಚಕ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿನ ನವೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ - ನೀತಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1.8 ಲಕ್ಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 120 ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳಿಗೆ. ಫಿನ್ಟೆಕ್, ಆರೋಗ್ಯ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಸ್, ಹವಾಮಾನ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಕ್ಷಣಾ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೀತಿಗಳ ರೂಪಣೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ರಚನಾತ್ಮಕ, ಜೀವನಚಕ್ರ- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
2026ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾದ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಲಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದು 2026- 27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 11.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ: ಎರಡನೇಯದು ಎಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಐ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಬಯೋಫಾರ್ಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಶುದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಡಿದಿಡುವಿಕೆಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ 2.0, 10,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಬಯೋಫಾರ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬೆಂಬಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಮೂರನೇಯದು ಎಸ್ಎಂಇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ನಿಧಿಗೆ ಮರುಪೂರಣವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಸ್ಎಂಇಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸ್ಎಂಇ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ, ಇದು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
10,000 ಕೋಟಿ ಎಸ್ಎಂಇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿಧಿಯ ವರ್ಧನೆಯು ಎಸ್ಎಂಇಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಯಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎಸ್ಎಂಇ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಎಂಇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಿಯಂತಹ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದ ಬಂಡವಾಳದ ಲಭ್ಯತೆಯು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಹಣಕಾಸು ರಚನೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಪ್ರಮಾಣ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು
ಬಜೆಟ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಲ್ಲ: 2026ರ ಬಜೆಟ್ ನವೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಮೊದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಯಾಂತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರಗಳ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆಯ-ಹಂತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಮನವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ 2026 ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇಯದು ಬಜೆಟ್ ನವೋದ್ಯಮ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ 350 ಸುಧಾರಣಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನಿಶ್ಚತ ಆದಾಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ವೈಪಲ್ಯದ ದರಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತ, ಸ್ಥಿರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅನುಸರಣೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನುಸರಣೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆಯು ಬಳಸದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇಯದಾಗಿ ಇಎಸ್ಒಪಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಪ್ಗಳು ಸೇವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇಎಸ್ಒಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕೆಲವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಗಣನೀಯ ಅಂಶ ಎಂದರೆ 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಅಡಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಿಶೇಷ ಸಾಲಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ MSME ವಲಯದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವು ನವೋದ್ಯಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನವೋದ್ಯಮಗಳಾಗಿವೆ. ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ನಿಕಟ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾಲದ ಲಭ್ಯತೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಲವು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನವೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ನವೋದ್ಯಮ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಂಎಸ್ಎಇಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟು ನವೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಎಂಎಸ್ಎಂಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ : 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಂತರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ನಿಧಿ, ಐಪಿಒಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗಮನ ಮಟ್ಟ, ವಿಲೀನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತವು ನವೋದ್ಯಮ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರವು ಇಎಸ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ, ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೇಲೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಿಶ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಶುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ - ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ತರದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನವೋದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿಧಿಗಳು, ಐಪಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಥಿರವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ: 2026ರ ಬಜೆಟ್ ನಿರಂತರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ವಿವೇಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ - ಅಪ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀತಿ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಾಸ್ತವ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವವರೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಲಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಾರದು. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ನಡುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು ಅಪವಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಯಮವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನವೋದ್ಯಮಗಳು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು, ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಗಳತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
