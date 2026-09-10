ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ: ಒಕ್ಕೂಟದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವವರು ಯಾರು?
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾರು ಭರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 10, 2026 at 4:51 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಮತ್ತು 13 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಯಕರ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾರು ಭರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೇಳಬೇಕು.
ಹಣಕಾಸಿನ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಭರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯು ಭಾಗಶಃ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
This is Delhi. This is the moment.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 10, 2026
With its heritage glowing and Bharat Mandapam gearing up, the capital puts the finishing touches in place for the 18th BRICS Summit.#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/jGFJ0BHcwy
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ರಿಯೊ ಘೋಷಣೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ, ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು 2026 ರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಕೋರಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಭಾರತವು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಥವಾ ಖಾತರಿಯು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಲದಾತನು ತಾನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮನವೊಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾನ್ಯತೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಖಾತರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ?: ಪೈಲಟ್ ಎನ್ಡಿಬಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನಷ್ಟಗಳು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿತಿಗಳು ಆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಾಭಗಳು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.
ಎನ್ಡಿಬಿ ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸುಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಿಲ್ಮಾ ರೂಸೆಫ್, ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಬಲವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅಪಾಯ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಖಾತರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿವೆ. ಉಪಯುಕ್ತ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಯು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಾಲದಾತನು ನಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದರೆ, ಸಾಲಗಾರನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ? ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಯಾವ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಲಾಭಗಳು ಅಗ್ಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಯೇ.
ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಯೋಜನೆಯು ಗಣನೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸೀಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಏನಿದು ಯೋಜಿತ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ?: ಭಾರತವು ಎನ್ಡಿಬಿ ಷೇರುದಾರ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ನೇರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ರೂಸೆಫ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಯೋಜಿತ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವಿಕೆಯು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಲಗಾರರು ಡಾಲರ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸವಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕುಶಲತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಗಮನ ಬೇಕು. ಎನ್ಡಿಬಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಯೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ BRICS ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದವರು ಹಣಕಾಸು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನಾ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು.
ಯಾವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಿತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು NDB ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಭಾರತವು NDB ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಣಕಾಸು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆಯೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಹಣವು ಸ್ವತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲವು ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಚೌಕಾಶಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಭರವಸೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಖಾತೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.
(ಲೇಖಕರು ನವದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.)
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