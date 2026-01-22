ETV Bharat / opinion

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕುಡಿಗಳ ಸಾಧನೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯರ ಪಾಲು

ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯರಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

Beauty Queens From Mangaluru
ಕ್ರಮವಾಗಿ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್‌, ಡಾ. ರಶ್ಮಾ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ (Getty Images/ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 8:41 PM IST

ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಕರಾವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬೆಟ್ಟ-ಗುಡ್ಡ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ವನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಡಲತೀರ ಪ್ರದೇಶ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಡಲ ನಗರಿ. ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇತಿ-ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.

ಈ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್‌. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಅಡಿಪಾಯ ಈಗಲೂ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಡ್ಲೈನ್ ​​ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೊ ಮತ್ತು ದಿವಿತಾ ರೈ ಅವರಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯವತಿವರೆಗೆ, ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಡಗಿಯರು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಿರೀಟಗಳವರೆಗಿನ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ, ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Beauty Queens From Mangaluru
ಡಾ. ರಶ್ಮಾ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ (ETV Bharat)

ಡಾ. ರಶ್ಮಾ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ರಶ್ಮಾ ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜೈಪುರದ ಜೈಬಾಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ–ಸೀಸನ್ 15ರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ–2025 ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 40 ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗೌರವವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸುತ್ತು, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಜೀವನ ಕಥೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ರ‍್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಷಭೂಷಣ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುತ್ತು ಹಾಗೂ ಈವಿನಿಂಗ್ ಗೌನ್ ಸುತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಡಾ.ರಶ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

Beauty Queens From Mangaluru
ಡಾ.ಜೆಸ್ಸಿ ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಸೌಮ್ಯಲತಾ, ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಫೆರಾವೊ. (ETV Bharat)

ಮಿನು ಜೋಸ್: ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ದುಬೈನ ಹೋಟೆಲ್ ರಮೀ ಡ್ರೀಮ್ ಡೌನ್‌ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಿವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ & ಮಿಸೆಸ್ 2025 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಿನು ಜೋಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಕೊಕ್ಕಡ ಸಮೀಪದ ಶಿಶಿಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಿನು ಜೋಸ್, ನೆಲ್ಯಾಡಿದ ಯುವಕನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನು ಜೋಸ್ ಅವರ ಪತಿ ಅನೂಪ್ ಜೋಸ್, ಮಗಳು ಐಝಲ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮಿನು ಜೋಸ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರಿಯಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ: ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಮಿಚೆಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಅವರು 2025ರಲ್ಲಿ ಬಹ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೇ ಕ್ವೀನ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಂಗಳೂರು ಸಮುದಾಯವೂ ಆಚರಿಸಿತು. ನಗರದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

Beauty Queens From Mangaluru
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ಮನಿಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸೆಸ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ 2025 ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಇವರಾದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 22 ದೇಶದ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್‌ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು‌ ಕಿರೀಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹದ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೌಂಡ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಸಿನಿ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಸಿನಿ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ. ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ 2022 ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲದವರಾದ ಇವರು 2001ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರಿಂದಲೂ ಮಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಲಪಟ್ಟಿತು.

ದಿವಿತಾ ರೈ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಿವಿತಾ ರೈ, 2022ರ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೂಡ ಸೆಳೆದರು. ಕರಾವಳಿ ನಗರದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಇರಾ ಮೂಲದ ದಿವಿತಾ ರೈ (23) ಅವರ ತಂದೆ ದಿಲಿಪ್ ರೈ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರವೀತ ರೈ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇವರು ಮುಂಬೈನ ಸರ್ ಜೆಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್​​ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Beauty Queens From Mangaluru
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿವಿತಾ ರೈ (ETV Bharat)

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಣಿ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಲೇರಿನಾ ಸೆರಾವೊ 'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಣಿ 2018' ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದರು. ತನ್ನ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮೋಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅವರು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು.

ಕರೋಲ್ ಮೆನೆಜಸ್: 2017ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕರೋಲ್ ಮೆನೆಜಸ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು. ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಲುವು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.

ಸವಿತಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್: ಸವಿತಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ 2023ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಗಳೂರು' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.

ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್: ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಎಂಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಿಸೆಸ್ ಮಂಗಳೂರು 2018' ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದರು. ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ 20 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.

ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶೇಖರ್: 2023ರಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಸ್ ವೋಗ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಡಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶೇಖರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.

ಅನನ್ಯ ಸಿಂಗ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ರೋಶ್ನಿ ನಿಲಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನನ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2021ರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಡ್ಲೈನ್ ​​ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೊ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಂಗಳೂರಿಯನ್ ತಾರೆ ಅಡ್ಲೈನ್ ​​ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೊ, ಲಿವಾ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2020 ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ತಲುಪಿದರು.

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೋಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 2016ರ ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರಾನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವರು 2016ರ ಮಿಸ್ ದಿವಾ ಸುಪ್ರಾನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೆಸರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ KGFನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂದಿತು.

ಆಫ್ರೀನ್ ರಾಚೆಲ್ ವಾಜ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಫ್ರೀನ್ ರಾಚೆಲ್ ವಾಜ್, ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2015ರಲ್ಲಿ 1ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರು ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರಾನ್ಯಾಷನಲ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು.

ಆಶಾ ಭಟ್: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಆಶಾ ಭಟ್, 2014ರ ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರಾನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಗೆಲುವು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಶಾ ಭಟ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪದರ್ಶಿ, ನಟಿ ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರಾನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯಳು ಹೌದು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್​ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದವರು. 'ರಾಬರ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಷ್ಟೋ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Beauty Queens From Mangaluru
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್‌ (Getty Images)

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್: ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, 1994ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ. ಅವರ ಈ ಗೆಲುವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟ ದೊರೆತ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರ ಅದೃಷ್ಠದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇರುಗಳು ನಗರವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಮಂಗಳೂನಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ತಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ದಿವಿತಾ ರೈ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರಿಯಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಅವರಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಮಿಸ್​ನಿಂದ ಮಿಸೆಸ್ ವಿಭಾಗಗಳವರೆಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಯೋಮಾನ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ಇಂತಹ ಕಿರೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯವು ಪ್ರತಿಭೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

