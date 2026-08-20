ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..!
ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಹ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ Hari Krishna Nibanupudi ಅವರ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 5:56 PM IST
ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಅಸ್ಸಾಂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ, ಒಡೆದ ಕಟ್ಟೆಗಳು, ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಳೆ- ಪ್ರವಾಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 101 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 1.68 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 11,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಗೋಲಾಘಾಟ್, ಶಿವಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಜೋರಾಹತ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿಪತ್ತು ಅದರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಹ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಕರಾವಳಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ನಗರ ಮಳೆಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಭಾರತವು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರುವ ಅಪರೂಪದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಬದಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪ್ರವಾಹವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ಸಾಂನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೋಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ ನೀರು ಉಪ ನದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದರ ಹರಿವಿನ ಹಾದಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಸುಮಾರು ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವು ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದು, 1950ರಿಂದೀಚೆಗೆ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 4.27 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿ ಸವಕಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
2019ರಲ್ಲಿ 1.6 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹವು ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಪತ್ತಿನ ನಂತರವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣವು ಜುಲೈನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳತ್ತ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮುಂಗಾರು ನಂತರದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರವಾಹದ ಮಟ್ಟವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವುದು. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗಲು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮಾಹವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಉಪನದಿಗಳ ಹರಿವು, ಒಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಳೆ ಮಾದರಿಗಳ ಸುತ್ತ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗಿ ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಧೂ, ಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಲಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಯೋಜನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನದಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭೂತಕಾಲದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಂದು ಭಾರತ ಇನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹವಾಮಾನದ ಅಪಾಯ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಿಡುವುದು ಪ್ರಲೋಭನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವು ಮಳೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ನದಿಪಾತ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ; ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗೋದಾವರಿ ನದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಭದ್ರಾಚಲಂನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕುನವರಂ, ಪೋಲವರಂ ಮತ್ತು ದೌಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನದಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಹ, ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನೀರು, ಏರುತ್ತಿರುವ ನದಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಒಡ್ಡುಗಳ ಸಮಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿಜಯವಾಡ; ತನ್ನದೇ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಗರ: 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ, ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತ ಮಳೆ, ಬುಡಮೇರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಭಾರಿ ಹರಿವು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನಗರ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನದಿಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳೇನು?: ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬದಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನದಿ ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಭೂ - ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣವಿದೆ, ಆದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಹದಿನಾರನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ವಿಪತ್ತು ವೆಚ್ಚದ 70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧತೆ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು 2 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ದುರಂತ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಜನರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿದೆ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅನ್ನು ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯ ನಿಯಮ ನಿರ್ವಹಣ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಮುದಾಯಗಳೇ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ನೈಜ ಕೊಂಡಿ: 1999ರ ನಂತರ ಒಡಿಶಾವು ಚಂಡಮಾರುತದ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಫೈಲಿನ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ವೇಳೆ 12 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದ ಮಾದರಿ: ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವ ಮೊದಲು ದೋಣಿಗಳು, ಆಶ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವ ಒಪ್ಪಿದ ಮಿತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಲೋಚಿತ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡದೇ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು, ದುರಸ್ತಿಗೊಂಡ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನೈಜ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ದೂರದ ದುರಂತವಲ್ಲ. ಗೋದಾವರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯವಾಡ ನಗರ ಪ್ರವಾಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶಯಗಳು ಲೇಖಕರದ್ದಾಗಿದೆ, ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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