ಮೆಕ್ಕಾ, ಯೆಮೆನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್: ಸೌದಿ - ಹೌತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿರುಕಿನ ಗುರುತು!
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸುನ್ನಿ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಹೌತಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
By Bilal Bhat
Published : October 30, 2026 at 6:07 PM IST
ಯೆಮನ್ನ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು, ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಇದು ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌತಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೆಮನ್ನ ಝೈದಿ ಶಿಯಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ದಾಳಿಯಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇರಾನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬಂತೆ ಹೌತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸುನ್ನಿ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಹೌತಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಯೆಮನ್ನ ಝೈದಿಗಳು ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದರು. ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಝೈದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲದ, ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. 1979ರ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ, ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಝೈದಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಚಳುವಳಿಯು ಷಾ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಉರುಳಿದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಶಿಯಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯೆಮೆನ್ನ ಝೈದಿ ಶಿಯಾಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಯೆಮನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇರಾನ್ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಿತ್ರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯೆಮನ್ನಷ್ಟೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೂ ಅಪಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಾಬಾ (ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿ) ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಬಾ ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮಸೀಹಾ (ಇಮಾಮ್ ಮಹದಿ) ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. 1979ರ ಇರಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಷಾ ಆಳ್ವಿಕೆ ಉರುಳಿದ ನಂತರ ಯೆಮೆನ್ನ ಝೈದಿಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿತು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಝೈದಿ ಧರ್ಮಗುರು ಹುಸೇನ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲ್-ಹೌತಿ ಈ ಸೈನಿಕ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೌತಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು.
ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ:
1979ರ ಇರಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡವು. ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ದುರಂತವು 1979ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮೊಹರಂ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ, ಮೆಕ್ಕಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ನ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದು, ಇಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ, ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈವಾಡವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
ದಾಳಿಕೋರರು ಯೆಮನ್ನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಒತೈಬಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವೂ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ದಾಳಿಕೋರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿಹಾ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹದಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಸೌದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತ್ತು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಯೆಮೆನ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಬಯಲಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲೂ ಇರಾನ್ನ ಕೈವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಕೈವಾಡವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮೌನ ತಂದರೂ, ಇದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ನಿಗೂಢತೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಯೆಮೆನ್ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಸೌದಿ ಬಂಡುಕೋರರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಯೆಮೆನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಮೆಕ್ಕಾ ಮುತ್ತಿಗೆಯ ಘಟನೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜನರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಝೈದಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಇರಾನ್ನ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಂತರ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮೆಕ್ಕಾದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡುಕೋರರಿಗೆ ಯೆಮನ್ನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮೆಕ್ಕಾದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಅದೇ ವರ್ಷ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿತ್ತು.
ಇರಾನ್, ಯೆಮೆನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಯುದ್ಧ: ಇರಾನ್, ಯೆಮೆನ್, ಸೌದಿ ಸಂಘರ್ಷವು ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದವರು ಯೆಮೆನ್ನ ಶಿಯಾ ಹೌತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿನ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯ ಫಲವೇ ಪ್ರತಿರೋಧ. ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹಮಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹೌತಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಉದ್ದೇಶ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಯೆಮೆನ್ ಮೂಲಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇರಾನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
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