ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ| ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿ!
ಭಾರತವು ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಯಾವುದೇ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರದೆ ಆಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿತು. ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 7:41 PM IST
ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮಗ್ಗುಲ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಚೀನಾ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೆರೆಹೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಬಣ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬಣ. ಭಾರತವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಶೀತಲ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಈ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೇ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಾಯಕರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿತ್ತು.
ಶತಮಾನಗಳ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾರತವು ಇತರರ ಶೀತಲ ಸಮರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬದಲು ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಒಲವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಿಲಾಯಿ ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ರೂರ್ಕೆಲಾ ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಪುರ ಉಕ್ಕು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದೇಶಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯು ಭಾರತವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿತು.
ಭಾರತದ್ದು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ: ವಿವಿಧ ಐಐಟಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿತು. ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯು ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೇರಿ ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಚೀನಾ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1962ರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದಾದವು. ಭಾರತವು ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 1971 ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತವು ಇಂಡೋ-ಸೋವಿಯತ್ ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಡೋ-ಸೋವಿಯತ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋವಿಯತ್ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸೋವಿಯತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ.
1989 ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ ಗೋಡೆಯ ಪತನ ಮತ್ತು 1991 ರಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಘಟನೆಯು ಶೀತಲ ಸಮರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಆಗ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ನೀತಿಯು ಅಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಬದಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಹಿಂದಿನ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ನೀತಿಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ನೀತಿ ಒತ್ತು ಸಮಾನ ಅಂತರದಿಂದ ಸಮಾನ-ಸಾಮೀಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಉದಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೂ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿತು. ಭಾರತವು (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಒಳಗೊಂಡ) ಕ್ವಾಡ್ಗೆ ಸೇರುವ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಗುಂಪಿಗೂ ಸೇರಿತು. ಭಾರತವು ಇಂದು ಜಪಾನ್, ಯುರೋಪ್, ರಷ್ಯಾ, ಯುಎಸ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಮಕ್ಕಾ ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಈಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೈತ್ರಿ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಉರಿ ದಾಳಿ (2016), ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ (2019) ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ (2025) ನಂತಹ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದೆ.
ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಅವುಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ?.
ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಟರ್ಕಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಾ ಜಂಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ, ಭಾರತವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಓಮನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಆಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
(ಲೇಖಕ ಸಂಜಯ್ ಪುಲಿಪಾಕ ಪೊಲಿಟಿಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
(ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)
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