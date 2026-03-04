ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಯುಗದ ಮೀಮ್ಸ್ ವರೆಗೆ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿಕಸನ
ಹಿಂದೆ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ ವಿರೋಧ ಟೀಕೆ, ಹಾಸ್ಯ, ಅಪಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡು, ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೀಮ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ.
Published : March 4, 2026 at 11:04 PM IST
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಯುದ್ಧ ಲಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕವಿತೆಗಳು ವೀರತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಾರರನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ವಿಡಂಬನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾಧ್ಯಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸೈನಿಕರ ವೀರತೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಮೆದುಳು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ 'ಆಗ ಮತ್ತು ಈಗ' ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಜನರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಡುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜನರು ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ವಿನಾಶವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಿಷಮತೆಯನ್ನು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ರೀಲ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು. ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವದನ್ನು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರ ನಡುವಿನ ಥ್ರೆಡ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೀಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರೀತಿಯ ಕಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ-ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ" ಮತ್ತು "III ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಮೀಮ್ಗಳು" ನಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜೆನ್ ಝಡ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಲಯಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ ಮೀಮ್ಸ್ನಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಯುದ್ಧ ವಲಯಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಕೆಲವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಚಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚು ರಚಿಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ನಟರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗಳಲು ಜನರು ಅಂತಹ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೀರೋಚಿತ ಲಾವಣಿಗಳ ಯುಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪರಿಮಾಣ. ಆಗ ಮತ್ತು ಈಗ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ಕವಿತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವೀರತೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಯಂತ್ರಗಳು ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯದ ಕಾರಣ ರಚನಾಕಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರು. LLM (ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು) ಮಾನವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ರಚನಾಕಾರರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಹಿಂದೆ, ಯಂತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೋವು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಭಾವನೆ ನೈಜವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಗಳು ಇನ್ನೂ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರನು ಸಾವು ಮತ್ತು ವಿನಾಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಳಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವ ಜನರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದು, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ನಿರೂಪಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆಗ ಮತ್ತು ಈಗ, ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಬಹುದು.
