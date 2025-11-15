ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ - ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು: ಇದು ಮೈತ್ರಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡುತ್ತಾ?
ಬಿಹಾರ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಕುಗ್ಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಡ - ಬಲ - ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಡೆಯೂ ಎನ್ಡಿಯ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಮಹಾಘಟಂಬಂಧನ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿಯು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಪಾಳೆಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಜೆಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದ 61 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೇ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 202 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮೋದಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟುಕಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಪ್ರಧಾನಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಸವಾಲು ಕೂಡಾ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಛತ್ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮಸೂದೆ ತರಲು ಡಿಎಂಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಘಟಕವು ಇದು ವದಂತಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಬಿಹಾರಿ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಟಿಕೆಎಸ್ ಇಳಂಗೋವನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಂಕೆಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪರ ಗ್ರಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸಖ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಸಮಾಧಾನ ನೀಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಇರಾದೆ ಡಿಎಂಕೆಯದ್ದು: ಅಲ್ಲದೇ ಡಿಎಂಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ.
ಡಿಎಂಕೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿದೆಯೇ?: ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕುರಿತು ಅವಲೋಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 1960ರಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನು ಪಿಗ್ಗಿಬ್ಯಾಕ್ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್. ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ನಡುವೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೇರ್ಪಡನೆಯಾದವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಲಸಿಗರು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: 2026ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೇಯದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. 2021ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
2016ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರು ಸೋತಿತ್ತು. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಎಡರಂಗ ಕಳೆದೆರಡು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಕಾಂಕಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಯನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ವಯನಾಡು ಲೋಕಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಬಲ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಡಪಕ್ಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅದೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
