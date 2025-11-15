Analysis| ಬಿಹಾರದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ತಂತ್ರ
ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣತರ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಬೇರೆ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
Published : November 15, 2025 at 4:10 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳು ಮತದಾರರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಅಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಅಂತರವು ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶದಂದು ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವವರು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ದೇಶದ ಅತಿ ಬಡ ರಾಜ್ಯವಾದ ಬಿಹಾರವು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಇವುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಜಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡತನ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇ ಅದು. ಭರವಸೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜನರು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಹಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕ ಜನಾದೇಶವೂ ಇದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದ ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ತಾವೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ನಾರಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಎನ್ಡಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪುರುಷರನ್ನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ವಿಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವನಂತೆ ಕಂಡ ನಿತೀಶ್: ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ನಿತ್ಯ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಸಾಧನವಾಯಿತು. ಅವರ ನೋವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮದ್ಯ. ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಮದ್ಯವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೇಪಾಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಬೇಕು.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು (ಜೆನ್ ಝೀ) ರಾಜಕೀಯ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಾಗ, ಬಿಹಾರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇಂಥದ್ದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪಕ್ಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಕ್ಸಲ್ವಾದದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಬಾರದೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಶವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರು ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬಲರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿಪುರವನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲರಾಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 79 ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ 18 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು. ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು - ಒಬ್ಬರು 81,000 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ಸೋಲಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಾಟ್ನಾ ಸಾಹಿಬ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಸ್ಬಾ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಬಾದಲ್ಲಿ, AIMIM ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಿಂತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಗೆಲುವಿನ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಎಲ್ಜೆಪಿವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೋತಿಹಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ ದಸ್ ಹಜಾರಿಯಾ: ಮಾಸಿಕ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಯು ಒಳಗೊಳಗೇ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎನ್ಡಿಎ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಯು ಮತಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಯು, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಜೆಪಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿತು. ಆರ್ಜೆಡಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಲಾಲು ಕುಟುಂಬವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಿತ್ತಾಟ, ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ. ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೂ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತವು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಎನ್ಡಿಎ ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸುವವರೆಗೂ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತಸ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆತಂಕ ಬಗೆಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಊಹಿಸಿತ್ತು.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ 101 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 89 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಲಿ ಬೆಹೆನ್ ಯೋಜನೆಯು ಫಲ ನೀಡಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, ತೋಳ್ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಗಳೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಈ ಚುನಾವಣೆ ತೋರಿಸಿತು.
