ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಆತಂಕ: ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ, ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ CP Rajendran ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 5, 2026 at 4:06 PM IST
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ವಿದ್ಯಮಾನವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪದ. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಎದುರಾಗಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 'ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂದು ಕೂಡ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು (WHO) ಬರಗಾಲದ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು (WMO) ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ನಿನೊ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಅಂದರೇನು? ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ ನಿನೊ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಶಾಖವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ (2027) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದ ವರ್ಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು 'ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಬ್ಯೆರ್ಕ್ನೆಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂಬ ಸ್ವಯಂ-ಬಲವರ್ಧನೆ ಚಕ್ರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ತಾಪಮಾನವು ಈ ಹಿಂದೆಂಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ: ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 75 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರು ತಳ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಐಒಡಿ ಪ್ರಭಾವ ಏನು? ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ (IOD) ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಐಒಡಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಕರಾವಳಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಧನಾತ್ಮಕ ಐಒಡಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕಡೆಗಿನ ಪೂರ್ವ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬರಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನಾತ್ಮಕ ಐಒಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಅದು ಎಲ್ ನಿನೊ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಬರಗಾಲದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಐಒಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮುಂಗಾರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು (IMD) ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ 2023 ರಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ 2024 ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ ನಿನೊದಿಂದಾಗಿ 2024 ನೇ ವರ್ಷವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿದ ವರ್ಷವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ತಾಪಮಾನ ಮಿತಿಯಾದ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ವರ್ಷವೂ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: