AI ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ಗಳು: ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು...
AI ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೂಮ್ ವಿಫಲವಾದರೆ ಯಾರೂ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ? AI ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
Published : January 24, 2026 at 8:44 PM IST
ಅನಂತ್ ಎಸ್
ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯುಗ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ AI ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೈನಂದಿನ ಮನೆ ಕೆಲಸದವರೆಗೂ AI ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. AI ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಚಿಪ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಹೂಡಿಕೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ US$500–600 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು US GDPಯ ಸುಮಾರು 1.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪೋಷಕ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೇರಿ US$400 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಜಾಗತಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು US$3 ರಿಂದ $7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ AI ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆದ AI ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒರಾಕಲ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಲ US$100 ಶತಕೋಟಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಗ್ರ ಎಂಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲವು ಸುಮಾರು US$300 ಶತಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ AI-ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
1850 ರಿಂದ 1880 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಳೆ ಮತ್ತು 1990 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ Y2K ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖರ್ಚಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಕ್ರದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯುತ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಮತ್ತು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಹೆ ಮಾನವನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ದೂರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು AI ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಕರ್ಷಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಬೂಮ್ ಅತಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
AI ಸುತ್ತಲಿನ ಬೂಮ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಚಿಪ್ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಕ್ಷಣದ ಬೂಮ್.
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ AI ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು AI ಆಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯೂ AI ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕಳೆದ 500 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉತ್ಕರ್ಷದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರು ಸಹ AI ದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಲಾಭ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು AI ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ AI ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಲಾಭಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಬೂಮ್ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳು:
ಡಿಢೀರ್ ಬೂಮ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕುಸಿತಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟುಲಿಪ್ ಉನ್ಮಾದ (1636-40), ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ಗುಳ್ಳೆ (1720), ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳು (1793 ಮತ್ತು 1820), ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು (1840 - 1880), ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ 1929 ರ ಕುಖ್ಯಾತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ, 1990 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ಡಾಟ್-ಕಾಮ್ ಗುಳ್ಳೆ ಮತ್ತು 2008 ರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕುಸಿತದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿವೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಯುಗ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ.
1990 ಮತ್ತು 2000 ರ ದಶಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೂಮ್ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ಅವಧಿಯ ಬೂಮ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಇಂದು ಯಾರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ರೈಲ್ವೆ ಬೂಮ್ ವೇಳೆಯೂ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
1. ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವ ಕುಲವು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಮರೆಯುವ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಉತ್ತರ 'ಇಲ್ಲ', ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಯುಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರೂಪಾಂತರ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ AI ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಸ್ತವ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ AI ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 230 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳ (GW) ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 226 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇವಲ 63 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒರಾಕಲ್-ಓಪನ್ಎಐ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 4.5 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿಕಾಗೋದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ಒಟ್ಟು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲದಂತಹ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ US$1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2030 ರವರೆಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಇದರರ್ಥ ಅಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಲ.
4. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿ ಮಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, AIನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಧ್ಯೇಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. AI ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಸೋತವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು AI ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಷ್ಟೂ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಪ್ಪು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.
ಜಾಗರೂಕತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಈ ಕ್ಷಣದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವ ಬದಲು ವಿವೇಕಯುತ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇತರ ಯಾವುದೇ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಂತೆ, AI ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಲಾಭಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರುತ್ತವೆ.
AI ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ವರೆಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹೈಪ್ ಚಾಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
