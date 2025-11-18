ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 10 ನಿಮಿಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು
ದೇಹ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ.
ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವೆಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬದಲು, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಕರಾಚಿವಾಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ನಿರತರಾಗಿರುವವರು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಕರಾಚಿವಾಲಾ, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಲೆಗ್ ಪುಲ್ ಫ್ರಂಟ್: ಲೆಗ್ ಪುಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟ್ರಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪುಲ್ಡೌನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಪುಲ್ಡೌನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೋಡಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತೆವಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಿಮ್ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಸ್ವಿಮ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮೇಲಿನ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಹಾಗೂ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಈಜುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀಟೆಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಸೀಟೆಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ (Seated Spinal Twist) ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು. ತೋಳುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಚಾಚಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ದೇಹದ ಮೇಲುಭಾಗವನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರೋಲಿಂಗ್ ಬಾಲ್: ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಉರುಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು 3 ಸೆಟ್ಗಳಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.