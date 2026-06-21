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ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬ್ರೈನ್, ಹಾರ್ಟ್ & ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯಂಗ್​ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

YOGA FOR THE ELDERLY YOGA FOR DIABETES YOGA FOR HEALTH INTERNATIONAL YOGA DAY
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 21, 2026 at 8:28 AM IST

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ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗವು ಮೆದುಳು, ನರಮಂಡಲ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಹುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (ಕಿಮ್ಸ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸುಧೀಂದ್ರ ವೂಟೂರಿ, ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ 'ಆರೋಗ್ಯದ ಅವಧಿ' (ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಜೀವಿತಾವಧಿ)ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜೂನ್ 21 ರಂದು 'ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ' ಎಂಬ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗವು ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

YOGA FOR THE ELDERLY YOGA FOR DIABETES YOGA FOR HEALTH INTERNATIONAL YOGA DAY
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸೂಪರ್​ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಮುಟೇಸ್ (SOD) ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟಾಥಿಯೋನ್‌ನಂತಹ ಕಿಣ್ವಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶವಾದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗುರುತುಗಳಾದ IL-6 ಮತ್ತು CRP ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (MRI) ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಿಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಮೆದುಳಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಸ್ಮರಣೆ, ​​ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ.

YOGA FOR THE ELDERLY YOGA FOR DIABETES YOGA FOR HEALTH INTERNATIONAL YOGA DAY
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳು ವೇಗಸ್ ನರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹವನ್ನು ಒತ್ತಡ-ಪ್ರೇರಿತ 'ಹೋರಾಟ' ಮೋಡ್‌ನಿಂದ ಶಾಂತ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಗವು ಮೆದುಳು ಪಡೆದ ನ್ಯೂರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (BDNF) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ.

ಯೋಗವು ಶಕ್ತಿ, ಸಮತೋಲನ, ಚಲನಶೀಲತೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಯೋಗವು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯು ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ, ಸೊಂಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಕೀಲುಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಸೌಮ್ಯ ಒತ್ತಡದ ಯೋಗವು ಮೂಳೆ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

YOGA FOR THE ELDERLY YOGA FOR DIABETES YOGA FOR HEALTH INTERNATIONAL YOGA DAY
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೋಗವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಬದಲಿಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳೊಳಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೊಂಟ ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರ ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಳವಾದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗಳು, ಪೂರ್ಣ ಕಮಲದ ಭಂಗಿ (ಪದ್ಮಾಸನ)ಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

YOGA FOR THE ELDERLY YOGA FOR DIABETES YOGA FOR HEALTH INTERNATIONAL YOGA DAY
ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಬಳಿಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ಧಾರಣದಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದವರು. ನಾಡಿ ಶೋಧನ (ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಉಸಿರಾಟ) ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃದ್ಧರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ, ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಹಿಂದಿನ ಕೀಲು ಬದಲಿಗಳು, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಕೀಲು ಬಿಗಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯೋಗ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲದ ನೆಲಹಾಸು, ಸ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳು, ಯೋಗ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು, ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನ, ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಯೋಗವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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