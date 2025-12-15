2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿಗಳಿವು ನೋಡಿ
2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೌದು, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : December 15, 2025 at 6:00 PM IST
2025ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾನೀಯಗಳು ಕುರಿತು ಜನರು ಗೂಗಲ್ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶವು ರುಚಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕಲಾದ 10 ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ರುಚಿಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೆಸಿಪಿಗಳ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಈ ಗೂಗಲ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಪುಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಪೋರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಟಿನಿಯಂತಹ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋದಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಟೇಸ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಯು ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಡ್ಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ, ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ವಿಧದ ರೆಸಿಪಿಗಳ ಕುರಿತು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೂಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಡ್ಲಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೋರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಟಿನಿ: ಹೆಸರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಪಾನೀಯವು 2025ರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಶನ್ ಫ್ರೂಟ್, ವೆನಿಲ್ಲಾ ವೋಡ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಕೊದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೋದಕ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮೋದಕವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮೋದಕ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮೋದಕ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೋದಕದ ರೆಸಿಪಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೋದಕ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೋದಕಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಥೇಕುವಾ: ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದರ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ತಾಯ್ನಾಡು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯವು ಆರು ರುಚಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ, ಕಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಜನರು ಈಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಆಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಂಜಿ: ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಈ ಹುದುಗಿಸಿದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾನೀಯವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಾನೀಯದ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾನೀಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ತಿರುವತಿರೈ ಕಾಳಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವತಿರೈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಹಳೆಯ ಹಬ್ಬದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಪುಡಿಂಗ್: ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೆಸಿಪಿಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಬೇಯಿಸಿದ ಖಾದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಗೊಂಡ್ ಕಟಿರಾ (ಅಂಟು): ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಡ್ ಕಟಿರಾ (ಅಂಟು) ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಘಟಕಾಂಶವು ಅದರ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಕೊಲುಕಟ್ಟೈ: ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯವು ಮೋದಕವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತಿವೆ.
