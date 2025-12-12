2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?
ಗೂಗಲ್ 'ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ 2025' ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 12, 2025 at 7:40 AM IST
2025ರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ 'ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ 2025' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ , ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಕಾಶ್ಮೀರ, ಸೋಮನಾಥ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ತಾಣಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ: ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ' ಗೂಗಲ್ 'ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಜನವರಿ 13ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರವರೆಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧು - ಸಂತರು, ಅಘೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ: ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಶಿವ ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್, ಕಪಿಲ್, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪವು ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ, ವಿನಾಯಕ, ಹನುಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಉಪ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಗುಜರಾತ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಭೇಟಿಗಳು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಯುತ ತಾಣ ಪುದುಚೇರಿ: ಫ್ರೆಂಚ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪುದುಚೇರಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುದುಚೇರಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಬೀದಿಗಳು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆರೋವಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರೊಮೆನೇಡ್ ಬೀಚ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೀಚ್ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹವಾಮಾನವೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಆರೋವಿಲ್ಲೆ, ಕೆಫೆಗಳು, ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಟೀಕ್ ವಸತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಶ್ಮೀರ: ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಅದರ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ಚಿನಾರ್ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ 'ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದಾಲ್ ಸರೋವರ, ಪಿರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಧಾಮ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನ ದಟ್ಟವಾದ ಪೈನ್ ಕಾಡುಗಳು ಹಸಿರು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ (ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು), ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಗೆ (ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದು) ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ಬಾಲ್ ಮಂದಿರದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.
2025ರಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯವು ಭಾರತೀಯರು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
