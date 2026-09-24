ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ 2026: ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಪರ್ವತಗಳು, ಸಮುದ್ರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ತಾಣಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 24, 2026 at 4:24 PM IST
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸ (solo trip) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಈ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅನುಭವವು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾರತವು ಪರ್ವತಗಳು, ಕಡಲ ತೀರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ನಗರಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಪರ್ವತಗಳು ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಮನಾಲಿ, ರಿಷಿಕೇಶ, ಮೆಕ್ಲಿಯೋಡ್ಗಂಜ್ನಂತಹ ತಾಣಗಳು ಆಕರ್ಷಕವೆನಿಸಬಹುದು. ಸಮುದ್ರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗೋವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ಜೈಪುರ ಹಾಗೂ ಉದಯಪುರದಂತಹ ನಗರಗಳು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ, ಬಜೆಟ್, ಪ್ರವಾಸದ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ತಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳು ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?:
- ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜಿಸುವ ಬದಲು, 2ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ವಸತಿ, ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ.
- ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್, ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಂಬಲರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹವಾಮಾನ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ, ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಮಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪರ್ವತಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ವಿಹಾರದ ತಾಣ ಮೆಕ್ಲಿಯೋಡ್ಗಂಜ್: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೆಕ್ಲಿಯೋಡ್ಗಂಜ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವು ಪರ್ವತಗಳು, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಕೆಫೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.
ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ರಿಷಿಕೇಶ: ರಿಷಿಕೇಶವು ತನ್ನದೆಯಾಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಘಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು, ಕೆಫೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಶ್ರಮಗಳು, ಹತ್ತಿರದ ಸುಂದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಸಾಹಸಪ್ರಿಯರು ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರಗಳ ನಗರ ಉದಯಪುರ: ಉದಯಪುರ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸರೋವರಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೀಯ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ತಾಣವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತತೆಯ ಸಂಗಮ ಗೋವಾ: ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸೋಲೊ ಪ್ರವಾಸವು ಸಮುದ್ರ, ಕಡಲತೀರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಸತಿ, ಊಟದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.
ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೈಪುರ: ಇತಿಹಾಸ, ಕೋಟೆಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಜೈಪುರವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅಮೇರ್ ಕೋಟೆ, ಹವಾ ಮಹಲ್ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
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