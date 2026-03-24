ವಿಶ್ವ ಟಿಬಿ ದಿನಾಚರಣೆ: ಕ್ಷಯ ರೋಗದಿಂದ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?; ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು ಆರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Published : March 24, 2026 at 5:41 PM IST
'ಕ್ಷಯ' ರೋಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿಬಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದು ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ. ಕ್ಷಯರೋಗವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾನವ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. 'ಜನನಾಂಗದ ಟಿಬಿ' (ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳ ಕ್ಷಯ) ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯುದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನೋವಿನಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು, ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕ್ಷಯರೋಗವು ಹಲವಾರು ನೋವಿನ ನಿದರ್ಶನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಅಂಶವಾಗಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು' ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಜ್ವರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಪಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬಿಟಿ ಮೌನ ಅಪಾಯ: ಜನನಾಂಗದ ಕ್ಷಯರೋಗವು ಏಕೆ ಇಂತಹ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಮೊದಲು ರೋಗವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ತೀವ್ರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ ಅವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿ.ಕೆ. ಜೈಪುರದ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅರುಪ್ ಹಾಲ್ಡರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಷಯವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹೊರಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಷಯರೋಗವಾಗಿದೆ (ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪುಲ್ಮನರಿ ಟಿಬಿ). ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದೇ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ'
ಸೈಲೆಂಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು, ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರಗಳು, ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಯೋನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿವೆ. ಜೈಪುರದ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಿ.ಕೆ.ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಟ್ರಿಪ್ಟಿ ಟಾಟಿಚ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಟಿಬಿ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?: ಬಿಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಅರವಿಂದ್ ಬಡಿಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಈ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ) ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇಹವು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳ ಪದರ (ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅದು ಉರಿಯೂತ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಗಾಯದ ಅಂಗಾಂಶದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಂಜೆತನ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮ: ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನವು ಒಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾನಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದು. ತಡವಾಗಿ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಹಾಲ್ಡರ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಿಸುಮಾರು ಆರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜನನಾಂಗದ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು NIH ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?: ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿ, ಅಂಗಾಂಶ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮತ್ತು CBNAAT ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಆಣ್ವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಮಾನ ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಬಂಜೆತನ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಡಾ.ಸಂತೃಪ್ತಿ ದಧಿಚ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಷಯರೋಗವು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ವಿರೋಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನದಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು: ಇವರಡರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ?: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
- ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗುವಿಕೆ, ದಣಿವು, ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತೇ? ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು, ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
- ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಫ್ರೋಟೀನ್ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಿವು
- ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ vs ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?