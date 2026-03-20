ETV Bharat / lifestyle

ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು

ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ವಿಶ್ವ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

World Oral Health Day ವಿಶ್ವ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Home remedies for bad breath
ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 20, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲಿಟೋಸಿಸ್. ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳಪೆ ಹಲ್ಲಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲು ಒಸಡುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟವಾಸನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಫ್ಲಾಸಿಂಗ್: ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಫ್ಲಾಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆಹಾರ ಕಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಾಸಿಂಗ್ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Canva)

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆ: ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ದೇಹ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 6ರಿಂದ 8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಲಾಲಾರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಾಯಿಯ ಪಿಎಚ್​ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.

ಪುದೀನ ಸೇವಿಸಿ: ತಾಜಾ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಸಂವೇದನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Canva)

ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಫ್ಲಾಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

WORLD ORAL HEALTH DAY
ವಿಶ್ವ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ
ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
HOME REMEDIES FOR BAD BREATH
WORLD ORAL HEALTH DAY 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.