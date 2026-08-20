ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ವಿಶ್ವ ಸೊಳ್ಳೆ ದಿನ, 2026: ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : August 20, 2026 at 2:35 PM IST
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ವಿಶ್ವ ಸೊಳ್ಳೆ ದಿನವೆಂದು(World Mosquito Day 2026) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಅವರು 1897ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ದಿನಾಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನ ಉದ್ದೇಶ.
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಳಜಿ ಏನು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವು ತುರಿಕೆ, ಸೌಮ್ಯ ಊತ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ದೇಹ ಇಲ್ಲವೇ ಕೀಲು ನೋವು, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಾಂತಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಹುದು.
ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೋಪ್, ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ತುರಿಕೆ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಊತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು, ಇತರ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ದೇಹ ನೋವು ಹಾಗೂ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ, ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳು, ಬಕೆಟ್ಗಳು, ಟೈರ್ಗಳು, ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಿಂತ ನೀರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಡ್ರಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು:
- DEET ಇಲ್ಲವೇ ಪಿಕಾರಿಡಿನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೀಟ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಮೈತುಂಬಾ ಮುಚ್ಚುವ ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳಿನ ಅಂಗಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
- ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕುಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ.
- ಮಲಗುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ ಜಾಪರ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು: ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಜ್ವರ, ಇತರ ತೊಡಕುಗಳು ನಂತರ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ದೇಹದ ನೋವು, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಾಂತಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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