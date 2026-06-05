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ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಿ ಯುಮನಾ

ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಮುನಾ ನದಿಯು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಕ್ಕು ಭೀಕರ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಧನಂಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಯಮುನಾ ನದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 5, 2026 at 1:56 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಮುನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನದಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಮುನೆಯು ಈಗ ದುರ್ವಾಸನೆ, ವಿಷಕಾರಿ ನೊರೆ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 5ರಂದು ಪ್ರಪಂಚವು 'ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯು ಭೀಕರ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೀವ ನದಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

2026ರ ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಋತುವಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಿಮಪಾತವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯಮುನೆಯನ್ನು ಕಿರಿದಾದ, ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ದೆಹಲಿಯ ವಜೀರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹತಾಶ ಕೂಗು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಆವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ವಜೀರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್: ಮೇ 2026ರ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಜೀರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಮುನೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಸುಮಾರು 668.5 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟವಾದ 674.5 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಪೂರ್ಣ 6 ಅಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 16, 2021 ರಂದು ದಾಖಲಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 667 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಜೀರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರವಾಲ್ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಉಳಿದಿದೆ. ನದಿಪಾತ್ರದ ಆಳವಾದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಳು ಇದೆ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಜಲ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 1,000 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ (MGD) ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈ ಸರಬರಾಜಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ವಜೀರಾಬಾದ್ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 110 MGD) ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೇವಲ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಂದ್ರವಾಲ್ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ (ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 90 MGD) 80ರಿಂದ 85% ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಹೈದರ್ಪುರ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ 100 MGD ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಯಿತು.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಮಲಿನವಾದ ಯಮುನಾ ನದಿ (ETV Bharat)

ನವದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (NDMC) ಅಡಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.14ರಿಂದ 15% ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. 148 MLD ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 125 MLD (ದಿನಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್) ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಟೌನ್, ಶಾದಿಪುರ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ನರೇಲಾ, ದಿಯೋಲಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಪುರಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದು ನದಿಯೋ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಯೋ?: ಯಮುನಾ ನದಿ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಪಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ, ಆಳವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟಬಹುದು, ಮೊಣಕಾಲು ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಮೂಲಕ ಯಮುನಾದ ಪ್ರಯಾಣವು 52 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 22 ಕಿಮೀ ಪ್ರದೇಶವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿತು.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ವಿಹಾರ (ETV Bharat)

ಯಮುನಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲ: ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2026 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ (ಡಿಪಿಸಿಸಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶದ ವರದಿಯು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಆಮ್ಲಜನಕ (ಡಿಒ) ಮತ್ತು ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್‌ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಜೀರಾಬಾದ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೆಹಲಿಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ DO ಮಟ್ಟಗಳು 'NIL' (ಶೂನ್ಯ) ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, DOಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ 5 mg/l ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದು.

ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟಗಳು: ಮಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫೆಕಲ್ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್‌ನ ಮಟ್ಟಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು (2,500) ಮೀರಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಸ್ಗರ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 310,000 ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ನದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಕೊಳಚೆನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡ (ETV Bharat)

ಜೀವನದಿ ಯಮುನಾ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಏಕೆ?:

ಪರಿಸರ ಹರಿವಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಹತ್ನಿಕುಂಡ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ಕೇವಲ 9.9 ಕ್ಯೂಮೆಕ್ (352 ಕ್ಯೂಸೆಕ್) ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ನದಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಮುನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಡುವ ಶಾಖದ ನಡುವೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀರು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಕೇವಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 23 ಘನ ಮೀಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರಿವು, ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳ ಕೊರತೆ: ಕಳೆದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮಪಾತವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ನೀರಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಯು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ: ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಮುನಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಗಳು) ಕನಿಷ್ಠ ನದಿ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)

ಬರಗಾಲದಿಂದ ಪ್ರವಾಹ: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಯಮುನಾದಲ್ಲಿನ ಈ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಪಾತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಣಗಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು 207.4 ಮೀಟರ್ ತಲುಪಿದೆ - ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಮುನಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯು ದೃಢವಾದ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೂ ನಾವು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು (ETV Bharat)

ಯಮುನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಮುನೆಯ ಭೀಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಯಮುನೆಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. 20ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೇಲಿನ ಯಮುನಾ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ ದೆಹಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 10 ಮಿಲಿಯನ್ (ಒಂದು ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು 30 ಮಿಲಿಯನ್ (ಮೂರು ಕೋಟಿ) ದಾಟಿದೆ. ಆದರೂ, ಪರಿಸರ ಹರಿವಿಗಾಗಿ (ಇ-ಫ್ಲೋ) ದೆಹಲಿಯು ಹಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 1,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯಮುನೆಯ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಕಲುಷಿತವಾದ ಯಮುನಾ ನದಿ (ETV Bharat)

ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇನು?: ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನದಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಂಡಿಯ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು 100% ಸಂಸ್ಕರಿಸುವವರೆಗೆ ಯಮುನಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎರಡೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION POLLUTION IN YAMUNA RIVER DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION WATER CRISIS DELHI
ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ (ETV Bharat)

ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಜನತೆ ಕಠಿಣ ಪಾಠ: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಗಳಗಳ ನಡುವೆ, ದೆಹಲಿಯ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನದಿ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ನದಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

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DELHI YAMUNA RIVER POLLUTION
DELHI YAMUNA RIVER WATER POLLUTION
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ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಿ ಯುಮನಾ
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