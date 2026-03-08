ETV Bharat / lifestyle

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ಸೀಡ್ ಗರ್ಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ

ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ 'ಸೀಡ್​ ಗರ್ಲ್​' ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು, ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತನಂತೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ಸೀಡ್ ಗರ್ಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 8, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು, ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುವುದು, ಸಂಜೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮಲಗುವುದು... ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಒಡಿಶಾದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾಭಾಸ್ಯದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮೊಹಂತಿ. ಅವಳಿಗೆ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ. ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಶಾದ ಕೊರಾಪುಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಇವಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 'ಸೀಡ್​ ಗರ್ಲ್​' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವರ್ತಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ: ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮೋಹಾಂತಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲೆ ಕಮಲಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹರ್ಷಿತಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ಸೀಡ್ ಗರ್ಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)

ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ತಂದೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮೊಹಾಂತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆವು. ಕಮಲಾ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಹರ್ಷಿತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಹರ್ಷಿತಾ ಬೀಜ & ಧಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್': ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ 'ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈತ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವನು 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರ್ಷಿತಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವು ಇಂದು ಕೊರಾಪುಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹರ್ಷಿತಾ ಮಹಿಳಾ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀಜಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ (ETV Bharat)

ಹರ್ಷಿತಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?:

  1. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
  2. 2023: ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
  3. 2024: 60 ರೈತರು ಬೀಜ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು (ಅವರಲ್ಲಿ 30 ಮಹಿಳೆಯರು).
  4. 2025: 180 ರೈತರು ಸೇರಿದರು (ಅವರಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರು).
  5. 230 ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹ,
  6. 80 ಬಗೆಯ ರಾಗಿ ಬೀಜಗಳು,
  7. 6 ಬಗೆಯ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ & ಈ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಫಲವತ್ತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆಹಾರದ ರುಚಿಯೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಗುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಚಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸುವಾಸನೆ, ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ಲಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ರೈತರು ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ (ETV Bharat)

ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ: ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಹರ್ಷಿತಾ, ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತನಂತೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ತಪಸ್ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ರೈತನೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)

ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕಿ: ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮೊಹಂತಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹರ್ಷಿತಾ ಕೇವಲ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣಿಸಬಹುದು. ಅವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಈ 14 ವರ್ಷದ ಸಾಧಕಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರೈತನೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ETV Bharat)

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ 2026 ರಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

