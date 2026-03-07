ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಶಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮೃದುಲಾ ಜೈನ್ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಹೀಗಿದೆ!
ಪರಿಶ್ರಮ, ನವೀನ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಮೃದುಲಾ ಜೈನ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಧರಿಸುವ ಹೊರ ಉಡುಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಉಣ್ಣೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಂಬಳಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಯಾಗುವ ಬದಲು, ಮೃದುಲಾ ಜೈನ್ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕರಕುಶಲತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಶಿಕ್ಷಣ: ಮೃದುಲಾ ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೈನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪದವಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕನಸುಗಳು ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೃದುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯು 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ'ಯ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಪತಿ ಅವಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
1986ರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪತಿ ಮೃದುಲಾಗೆ ಎಂಟು ಕೈಮಗ್ಗ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಅದು 'ಶಿಂಗೋರಾ' ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೀಡಿದ ಹೆಸರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ. 'ಶಿಂಗಾರ್' ಪದವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಅಲಂಕಾರ' ಎಂದರ್ಥ. ಮೃದುಲಾ ಜೈನ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಧರಿಸುವ ಶಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೃದುಲಾ, ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಳಿಗಾಲದ ಕಂಬಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಲನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಉಡುಪಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದುಪಟ್ಟಾಗಳು, ಸ್ಕಾರ್ಫ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ₹100 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದವರೆಗೆ: ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುಲಾ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಶಿಂಗೋರಾವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಂದು 1,000 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಶಿಂಗೋರಾದ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮೌಲ್ಯ ₹100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಂದು, ಮೃದುಲಾ ಅವರ ಶಾಲುಗಳು ಯುಎಸ್, ಲಂಡನ್, ಕೆನಡಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸ್ಟಾಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ.
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಸಾಧನೆ: ಮೃದುಲಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಸೊಸೆ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು: ಮೃದುಲಾ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತನಗೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಕಂಪನಿಯು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿತು. 'ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೆಯ್ಯುತ್ತಾಳೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂಬುದು ಮೃದುಲಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೃದುಲಾ ಜೈನ್ಗೆ ಸಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಮೃದುಲಾ ಜೈನ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
- 1993: ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
- 1994: ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ
- 1995: ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
- 2001: ಮೋಚ್ಪುರ ಸುಪ್ರೀಂ ಶಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
- 2003: ವೂಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
- 2008: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವ
- 2015: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ರಫ್ತುದಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
- 2017: ಲುಧಿಯಾನದ ಹೆಮ್ಮೆ
ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಗ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೃದುಲಾ ಜೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೈಮಗ್ಗದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಗೃಹಿಣಿ ಪರಿಶ್ರಮ, ನವೀನ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
