ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್' ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 6, 2026 at 6:20 PM IST
ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ, ತನ್ನ ವಿಜಯ ಟ್ರೋಫಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಕಥೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸರ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಾ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸೋನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು?' ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು.
ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತ ತಾಯಿ: ಪ್ರತಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿಯವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ವೀರಮತಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿನ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸೋನಿಯಾ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ದೇವೇಂದ್ರ ಜಜಾರಿಯಾ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿದ್ದು, ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಸಾಧಿಸುವ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭರತ್ಪುರದ ಲೋಹಗರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆರಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ (SMS) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರ ನರೇಂದ್ರ ತೋಮರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತರಬೇತುದಾರರು, ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಗರಿ: ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವು 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, 2020ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಥ್ಲೀಟ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ: ಜೈಪುರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ಆರವ್ ಕುಂದಲ್, ಮಾವ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ನೀವು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
