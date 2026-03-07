ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ
ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಕಲಾವಿದೆ ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Published : March 7, 2026 at 5:25 PM IST
ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 19 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೊಳೆಗೇರಿ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಹುಡುಗನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಅವರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತರು.
ಹುಡುಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದನು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರುವ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಡುಗನ ಭವಿಷ್ಯವು ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನವೇ, ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ತಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮಗು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು: ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ನಗರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅವರು. ವರ್ಕಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹8.3 ಕೋಟಿ) ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು.
ಮುಂಬೈನ ಕಫೆ ಪೆರೇಡ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಒಬ್ಬರು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಣಗಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಟ್ಟವಾದ ವಸಾಹತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಳಗೆ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಇತರರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಲಿಕೆ: ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಅವರು, ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳೊಳಗಿನ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷರತೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಚಾಪೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಗ್ಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ಕಲಿಕೆಗೆ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು, 'ಇದಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೃತಿಕಾ ಕುಮಾರಿ, ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹತ್ತಿರದ ಲಾಂಡ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಣ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅವಳು ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ. 'ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಉತ್ಸಾಹವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಗಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ತಾನು ಮೊದಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ವಾರ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಯೂರ್ ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಲಾ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 800 ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಈಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯ ಕಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧಾರವಿಯ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳವರೆಗೆ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಮಿಸಾಲ್ ಮುಂಬೈ' ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ 'ಮಿಸಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂದು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 163 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೊಳೆಗೇರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮತ್ತು ತಂಗ್ಧರ್ನಲ್ಲಿ ಮದರಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರ್ಶ ನಗರ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದಂತಹ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಶಿಬಿರಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 'ಮಿಸಾಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ನಗರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (ಜವಾಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗಢ ಮತ್ತು ಅಲ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ) ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಮುಕ್ತ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು: ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ 'ಮಿಸಾಲ್' ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಗೇರಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಳ, ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೋಡೆಗಳು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕುತೂಹಲವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿವು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ವರ್ತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 139 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು 2026ರ ಜಾಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ₹8.3 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಜಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಯಾನ ಹಿಂದಿನ ಮಹಿಳೆ: ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದವರು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಜವಾದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ತಿಳಿದಿರದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು, ನಾವು ನಾಯಕರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಬಹುಶಃ ಆಳವಾದ ನಾಯಕತ್ವವು ಒಂದೇ ಮಗುವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಗು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ. ಒಂದು ಜೀವನ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರೂಬಲ್ ನಾಗಿ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಶಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮೃದುಲಾ ಜೈನ್ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಹೀಗಿದೆ!
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶೇಷ: ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್' ಸೋನಿಯಾ ಚೌಧರಿ