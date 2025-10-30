ETV Bharat / lifestyle

ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಳಿಗಾಲ: ಭಾರವಾದ ಹೊದಿಕೆ, ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಭಾರವಾದ ಕಂಬಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಲವರು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

WASHING MACHINE TIPS DIY BLANKET CLEANING BLANKET CLEANING ಹೊದಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಹೊದಿಕೆ, ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 30, 2025 at 10:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಎಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸದ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಭಾರವಾದ ಕಂಬಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸದ ಕಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

WASHING MACHINE TIPS DIY BLANKET CLEANING BLANKET CLEANING ಹೊದಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಹೊದಿಕೆ, ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಮೊದಲು ಕಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಸ್​ ವಾಟರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
  • ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಿಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ, ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕಲೆಗಳಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
  • 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಣ, ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
WASHING MACHINE TIPS DIY BLANKET CLEANING BLANKET CLEANING ಹೊದಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಹೊದಿಕೆ, ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಹಗುರವಾದ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಜಕವನ್ನು ಬಳಸಿ, ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಬ್ಲೀಚ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
  • ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಸುಕುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಣ್ಣೆಯ ಕಂಬಳಿಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಳಸಿ.
  • ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಕಂಬಳಿಯ ನಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
WASHING MACHINE TIPS DIY BLANKET CLEANING BLANKET CLEANING ಹೊದಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಹೊದಿಕೆ, ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ:

  • ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಾರದು.
  • ಒಣ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಜಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
  • ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡಿ.
  • ನಿಯಮಿತ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಕಂಬಳಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ವಾಸನೆ-ಮುಕ್ತ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಭಾರೀ ಕಂಬಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಫರ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
  • ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು. ದುಬಾರಿ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತೊಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಪಾನಿನ 'ಅರಣ್ಯ ಸ್ನಾನ' ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳು

TAGGED:

WASHING MACHINE TIPS
DIY BLANKET CLEANING
BLANKET CLEANING
ಹೊದಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
BLANKET CLEANING TIPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.