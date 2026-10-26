'ಅರ್ನಬ್' ಚಂಡಮಾರುತವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕೆ? ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : October 26, 2026 at 8:02 PM IST
'ಅರ್ನಬ್' (Arnab) ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಅರ್ನಬ್' ಚಂಡಮಾರುತವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತವು ಈಗ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಗಂಟೆಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟಿಟ್ಲಿ, ಹುಡ್ಹುಡ್, ಅಂಫಾನ್, ಮಾಂಡೌಸ್ ಮತ್ತು ಯಾಸ್, ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ 'ಅರ್ನಬ್' ಚಂಡಮಾರುತವು ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೋನಸೀಮಾ, ಕಾಕಿನಾಡ, ಏಲೂರು, ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ್ಪಾಡ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕರಾವಳಿ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಅರ್ನಬ್' ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಏಕೆ? ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು, ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಟ್ಲಿ, ಹುಡ್ಹುಡ್, ಅಂಫನ್, ಅರ್ನಬ್ನಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆರು 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಶೇಷ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು' (RSMCs) ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು 'ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು' (TCWCs) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳೇ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಆರು RSMCಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೆಸರು ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿರಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿನ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂತಿರಬಾರದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚಂಡಮಾರುತ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಂಡಮಾರುತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಿದೆ.
ಚಂಡಮಾರುತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವರು ಯಾರು? ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 'ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್' (ESCAP) ಮತ್ತು 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟಿಯರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್' (WMO) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಓಮನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದವು. 2018ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಹಾಗೂ ಯೆಮೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ದೇಶಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13ಕ್ಕೇರಿತು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ: ಹೀಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 169 ಹೆಸರುಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯು ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರಿನ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ) ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಭಾರತ, ಇರಾನ್, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಓಮನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕತಾರ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು 'ಅರ್ನಬ್' (Arnab) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಬಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಅರ್ನಬ್' ಎಂದರೆ ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರ ಎಂದರ್ಥ.
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