ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು (ಬ್ಯಾಚ್ ನಂ. E080668761) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ FSSAI ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 7:28 PM IST
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನಚರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವರವಾಗಿದೆ. ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ.
ಎವರೆಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಾರಾಟ ಏಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇಕೆ?: ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (FSSAI) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಗೋವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ‘ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್’ ಹಾಗೂ ‘ಥಿಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಾಮ್’ ಎಂಬ ಕೀಟನಾಶಕದ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಯಿದೆ 2006 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ (ಬ್ಯಾಚ್ ನಂ. E080668761) ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ FSSAI ಎವರೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಜನರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಯ: ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಎವರೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ ಜಿಯ ಅಲೋ ಪೌಡರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕಲಬೆರಕೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಅಲೋವೆರಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಪಾಯಗಳ ನಿರಂತರತೆ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶುದ್ಧ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರಿಗೆ - 250 ಗ್ರಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧೂಳು, ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲವೇ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
- ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಗಲವಾದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ.
- ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸದೆಯೇ, ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಕು, ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. (ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪಗಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ).
- ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ ಶುದ್ಧ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ರೆಡಿ.
ತಾಜಾ ಉತ್ತಮ ವಾಸನೆ ಉಳಿಸಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್:
- ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ರುಬ್ಬುವ ಬದಲು 2 ಇಲ್ಲವೇ 3 ವಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ರುಬ್ಬಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ, ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
- ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒದ್ದೆಯಾದ ಚಮಚಗಳು, ಕೈಗಳನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
- ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳದಂತೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತಂಪಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸುವಾಸನೆ, ಸುವಾಸನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ಪಾಕೆಟ್ ಮಸಾಲಾಗಳು ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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