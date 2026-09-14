ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಏಕೆ ನೋಡಬಾರದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾರಣ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕೇ? ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 14, 2026 at 6:00 PM IST
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಛತ್ರಿ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲೇಬೇಕೇ? ಹಲವು ಜನರು ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯಾದರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಖ್ಯಾತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆಚಾರ್ಯ ಕಕುನೂರಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಷೇಧದ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶವಿದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿಗಿಂತ ರಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅಲೆಗಳು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಭಾದ್ರಪದದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾದ್ರಪದ ಚವಿಥಿಯ ದಿನದಂದು (ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ) ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ವಿನಾಯಕ ವ್ರತದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನ ನೋಟ ಬಿದ್ದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ, 'ಸ್ಯಮಂತಕೋಪಾಖ್ಯಾನ'ದಲ್ಲಿನ (ಸ್ಯಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಕಥೆ) ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಸಿಂಹ-ಪ್ರಸೇನ-ಮವಧೀತ್ ಸಿಂಹೋ ಜಾಂಬವತಾ ಹತಃ! ಸುಕುಮಾರಕ ಮಾರೋದಿ ತವ ಹ್ಯೇಷ ಸ್ಯಮಂತಕಃ!!'
ಪಠಣದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು (ಪವಿತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು) ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೈವಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಪ್ರವಚನಕಾರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಛತ್ರಿ ವಿನಾಯಕ ವ್ರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚವಿತಿಯ ದಿನದಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 'ವಿನಾಯಕ ಮಂಡಲ' ಮತ್ತು 'ಮೂಷಿಕ ಮಂಡಲ'ಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕೊಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಬಿದಿರಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಬಳಸುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಛತ್ರಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕೇವಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತೆ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಥೆಗೊಂಡ ಆಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಾನೇ ಛತ್ರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದಳು. ಅವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಲಂಬೋದರನು, ಆಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆಕೆ ದೈವಿಕ ಛತ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಳು. ಭಗವಂತನನ್ನು 'ಅಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯ'ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮೋದಕ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಳು, ಕಬ್ಬು, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು.
ಕೆಲವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಹೊಸ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯೇ?
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುಭಫಲಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಕಕುನೂರಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಗಣಪತಿಯ ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರುವ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ಮೂರ್ತಿ, ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಗಣಪತಿ (ಅಂತರಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿನಾಯಕ). ಆತ್ಮಗಣಪತಿಯು ನಮ್ಮೊಳಗೇ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ತೆರಳುವಾಗ ಆತನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಬೇಕೇ? ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಶಿವಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಯಾವುದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಮೂಲತಃ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹದ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆನೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಕಥೆಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನೆಂದೂ, ಆಗ ವಿಷ್ಣುವು ಆನೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದನೆಂದೂ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಪೂಜಿಸಿ, ಪಂಚಮಿಯಂದು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗಾಗಿ 'ಪಾರ್ಥಿವ ಲಿಂಗ'ವನ್ನು (ಮಣ್ಣಿನ ಲಿಂಗ) ಅಥವಾ ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಶಿನದಿಂದ ರೂಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆರೆಗಳ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವು ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ಅಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಕಕುನೂರಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪವನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡದೆ, ಅದರಾಚೆಗಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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