ಮಹಾಲಯ ಆಚರಿಸುವುದೇಕೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾಲಯ'ದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ 'ತರ್ಪಣ' ವಿಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 6:10 PM IST
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಶರವನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ)ಯು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮರುದಿನವೇ ದೇವಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶರವನ್ನರಾತ್ರಿ (ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶರವನ್ನರಾತ್ರಿಯ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಮಹಾಲಯದಂದೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ದಿನದಂದು ದೇವಿ ದುರ್ಗೆಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಯಿತು, ದೇವಿ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಿನವೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು.
ಮಹಾಲಯದ ದಿನವು ಕೇವಲ ಶರವನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದಿವಂಗತ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಜಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ದಿನವೂ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ತಿಥಿಯನ್ನು ಮೃತರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಈ ದಿನವು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಜಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ.
2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 (ಶನಿವಾರ) ಬರುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಆಶ್ವಯುಜ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮಹಾಲಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಲಯ ವಿಶೇಷವೇನು?: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾಲಯ'ದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ 'ತರ್ಪಣ' ವಿಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಲಯದ ದಿನದಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಾಬುಘಾಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸೆಪ್ ಘಾಟ್ ಹಾಗೂ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾತಂದಿರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕುಶ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವೇ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆಯು ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ (ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ) ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ದಿನವು ಬಂಗಾಳಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಆರಂಭವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆಯು ಈ ದಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕುಮಾರ್ತುಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಹಾಲಯದಂದು ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ). ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 'ಚಕ್ಷುದಾನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಲಯದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ 'ತರ್ಪಣ' (ನೀರು ಮತ್ತು ಎಳ್ಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು) ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ನಿಧನರಾದ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಹಾಲಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ. ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ. ಬಳಿಕ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಮಲ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ ಹೊಸ 'ಗರುಡ' ಆ್ಯಪ್: ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ದಸರಾ ವಿಶೇಷ: ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ