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ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?; ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ!

ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

HAIR FALL DURING MONSOON HAIR FALL MONSOON FOODS TO FIGHT MONSOON HAIR LOSS SEASONAL HAIR LOSS
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 20, 2026 at 8:40 PM IST

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ಋತುಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಕೂದಲು ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಶುಷ್ಕತೆ, ಸೀಳು ತುದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅರಿಶಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತೆಯೇ, ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಲಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

HAIR FALL DURING MONSOON HAIR FALL MONSOON FOODS TO FIGHT MONSOON HAIR LOSS SEASONAL HAIR LOSS
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಅಗಸೆಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ಅಥವಾ ನೆನೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚಮಚ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗಸೆಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ನೆತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗಸೆಬೀಜಗಳು ಲಿಗ್ನಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಸ್ಟ್: ಅನೇಕ ಜನರು ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

HAIR FALL DURING MONSOON HAIR FALL MONSOON FOODS TO FIGHT MONSOON HAIR LOSS SEASONAL HAIR LOSS
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗ್ರೀನ್​ ಟೀ ಉತ್ತಮ: ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಾರಣ ಇದು. ಗ್ರೀನ್​ ಟೀ ಎಲೆಗಳು ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ಚ್‌ಗೇಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

HAIR FALL DURING MONSOON HAIR FALL MONSOON FOODS TO FIGHT MONSOON HAIR LOSS SEASONAL HAIR LOSS
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಜೆ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸಮೋಸಾಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಬದಲಾಗಿ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಈ ನಟ್ಸ್ ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

HAIR FALL DURING MONSOON HAIR FALL MONSOON FOODS TO FIGHT MONSOON HAIR LOSS SEASONAL HAIR LOSS
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಇವು ಕಬ್ಬಿಣ, ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

HAIR FALL DURING MONSOON HAIR FALL MONSOON FOODS TO FIGHT MONSOON HAIR LOSS SEASONAL HAIR LOSS
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HAIR FALL DURING MONSOON
HAIR FALL MONSOON
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