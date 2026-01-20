ETV Bharat / lifestyle

ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು

ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದ ಕೆಲವು ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

NO FLY ZONES IN INDIA RESTRICTED SKIES NO FLY ZONE PLACES ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು
ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುವ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವು ಖಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು 'ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ವಲಯಗಳು' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಅಪರಾಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಮೆರಿಕದ ಡಿಸ್ನಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು
ಅಮೆರಿಕದ ಡಿಸ್ನಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು (Getty Images)

ಅಮೆರಿಕದ ಡಿಸ್ನಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಡಿಸ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. 2003 ರವರೆಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧವಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸೇರುವ ಈ ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪರ್ವತಗಳು: ಟಿಬೆಟ್ ಅನ್ನು 'ವಿಶ್ವದ ಛಾವಣಿ'ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ 16,000 ಅಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿಖರಗಳು ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ವಿಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ (ಸುಮಾರು 10,000 ಅಡಿಗಳು) ಇಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಭೂಪ್ರದೇಶ 16,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಟಿಬೆಟ್ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಪವಿತ್ರ ತಾಣ ಮೆಕ್ಕಾ
ಪವಿತ್ರ ತಾಣ ಮೆಕ್ಕಾ (Getty Images)

ಪವಿತ್ರ ತಾಣ ಮೆಕ್ಕಾ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಮೆಕ್ಕಾ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಬಾ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾತ್ರಿಕರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹಜ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೆರುವಿನ ಮಚು ಪಿಚು: ಇಂಕಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಚು ಪಿಚು, ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪೆರುವಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ಧ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯು ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಂಡನ್​ನ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾದ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅರಮನೆ, ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಂಡನ್​ನ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅರಮನೆ
ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ (Getty Images)

ಭಾರತದ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲವು ವಾಯು ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ (ಏಳುಮಲೈಯನ್ ದೇವಾಲಯ) ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ಆಗಮ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ದೇವಾಲಯದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ (Getty Images)

ತಾಜ್ ಮಹಲ್: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸುತ್ತಲಿನ 7.4 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಈ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಮಾನದ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿಯೂ ಇದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

