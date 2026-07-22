ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದೇಕೆ? ಜಿಗುಟು, ಒದ್ದೆ ಕೂದಲು ಒಣಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು?, ಜಿಗುಟು ಹಾಗೂ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 22, 2026 at 4:17 PM IST
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತೇವಾಂಶವು ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ನೆತ್ತಿ ತುರಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರು ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಾರಣಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದಿಂಬುಗಳು, ಬಾಚಣಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶವು ಕೂದಲನ್ನು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ, ಜಟಿಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾಚಣಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಅಪಾಯವೇ?: ಫೋಲಿಕ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಚರ್ಮದ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ (ಹೇರ್ ಫೊಲಿಕಲ್ಸ್) ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣವು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆವರಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ನೆಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ, ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ 'ಫೋಲಿಕ್ಯುಲೈಟಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೊಡವೆಗಳು, ತುರಿಕೆ, ನೋವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು: ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಗೂ ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಯೀಸ್ಟ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಒಣ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದ ಉರಿಯೂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬೇಡ: ಮಳೆನೀರು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ, ಅದು ನೆತ್ತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಭಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬೆವರು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಾಹ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಪೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ಕಡಿಮೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟಗಳು, ಸತು ಕೊರತೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಯೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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