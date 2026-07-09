ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : July 9, 2026 at 12:13 PM IST
ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜೋತು ಬೀಳುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಜೋತು ಬೀಳುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಜೋತು ಬೀಳುವ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡು ಕಾರಣ: ಈ ರೀತಿಯ ಜೋತು ಬೀಳುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಸ್ ಅಬ್ಡೋಮಿನಸ್ ಎಂಬ ಸ್ನಾಯುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋತು ಬೀಳುವ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ, ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಕುಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆಸನ ಬೆಸ್ಟ್: ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು V ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಮೂರು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನಂತರ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಿಗ್ಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಯಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ರೆಕ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?: ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇದು ಇದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಂಡವಾಯುವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಅಂಡವಾಯು (ಹರ್ನಿಯಾ) ಎಂದರೆ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶ ಅಥವಾ ಅಂಗವು, ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶದ ದುರ್ಬಲ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ, ತೊಡೆಸಂದು ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದು ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿನ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿವೆ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೋತು ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು. ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮವೆಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿವು:
ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಇವು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
- ವೇಗದ ನಡಿಗೆ: ಪ್ರತಿದಿನ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 300ರಿಂದ 400 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
- ಜಾಗಿಂಗ್: ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಗಂಟೆಗೆ 400ರಿಂದ 600 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್: ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 10ರಿಂದ 15 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು:
- ಕ್ರಂಚಸ್: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ.
- ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್: ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಗೈ, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಆಳವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೈಸಿಕಲ್ ಕ್ರಂಚಸ್: ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಲೆಗ್ ರೇಸ್: ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಯೋಗಾಸನಗಳು: ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನುರಾಸನ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸನದಂತಹ ಆಸನಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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