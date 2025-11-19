ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಏಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ? ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 19, 2025 at 10:31 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಣ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೀತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಣಗುವುದು ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತುಟಿಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ತುಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಆಶಾ ಸಕ್ಲಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಣಗಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ತುಟಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತುಟಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗಿ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಕಾಣುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಆಶಾ ಸಕ್ಲಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವು ಒಣಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಣ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಲಾರಸವು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?:
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮೀನು: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಾಲ್ಮನ್, ಟ್ಯೂನ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಿಪ್ಪುಮೀನು: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೊಟ್ಟೆ: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತಹ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.