ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಡದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಾಗುವುದೇಕೆ? ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದೆಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 4, 2026 at 8:27 AM IST
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿನ್ನದಿರುವುದು, ಕೇವಲ ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡಯಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಷ್ಟೇ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಯಕೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ? ನಾವು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇನೋ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಡುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಆಟವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಹಾರದ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು & ಮೆದುಳಿನ ಆಟ: ಬೇಕರಿಯಿಂದ ಬರುವ ಸುವಾಸನೆ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಸನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಚಾರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಲ್ಲವು.
ನಮಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು 'ಘ್ರೆಲಿನ್' (Ghrelin) ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಹಸಿವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ಯಜಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ: ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನದಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಇತರ ಆಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ನಿಷೇಧಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ: ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಭರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಹಸಿವಿನ ನೈಜ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಯಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಕ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಡಯಟ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು 'ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ತಿಂದರೆ ಏನು? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ನಂತರದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಡಯಟ್ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಒತ್ತಡವೇ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು?: ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಸಿವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸುವಂತೆ ಮಾನವ ದೇಹವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೆದುಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸದೆ, ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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