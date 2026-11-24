ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು!
ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 24, 2026 at 8:47 PM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳು ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಬಟ್ಟೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಏಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ? ಇದು ಕೇವಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಮಲು ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾನಸಿಕ ರಹಸ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವು ರಿಟೈಲ್ ಥೆರಪಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ರಿಟೈಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ತಿಳಿಯೋಣ.
ದಿನವಿಡೀ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದಣಿದಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ ವಿರಾಮ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು, ನಿಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಆರಿಸುವುದು ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಂವೇದನೆಯು ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೀಟೇಲ್ ಥೆರಪಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಹೊಸ ಉಡುಗೆ, ಸಣ್ಣ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಂತಹ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಊಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ, ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನರವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೀವನ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹತಾಶತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವ ನನ್ನ ಸುಖ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ಇದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ?' ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸಮಯವು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್, ವ್ಯಾಯಾಮ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ₹100 ಗ್ಲಾಸ್, ₹50 ಕ್ಲಿಪ್, ಪುಸ್ತಕ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡದಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ನನಗಾಗಿ’ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಯೋಚಿಸಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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