ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ 'ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ' ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ
ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 6, 2026 at 8:49 PM IST
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಬರುವುದೇ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ ಯಮರಾಜ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು 'ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ'ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಬ್ತನ್ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಲೇಪ) ಹಚ್ಚಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ?: ಅಭ್ಯಂಗ ಎಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನವೆಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಉಬ್ತನ್' ಅನ್ನು ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 'ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ'ವನ್ನು ಒಬ್ಬರ 'ದಿನಚರಿ'ಯ (ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ರಮ) ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಚೈತನ್ಯಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ರೋಗಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಋತುಚರ್ಯೆ'ಯ (ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ 'ದೋಷ'ಗಳನ್ನು (ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ) ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಋತುಮಾನ ಬದಲಾಗುವಾಗ ಈ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇತರ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ: ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿಯ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವಾದ ನ.8 (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.17ರಿಂದ 6.15ರವರೆಗೆ ಇದೆ. 57 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಹಾಗೂ 'ಚೋಟಿ ದೀಪಾವಳಿ'ಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 'ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ'ದ (ವಿಶೇಷ ಸ್ನಾನದ ವಿಧಿ) ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ 'ಉಬ್ತನ್' (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಲೇಪ) ಮತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ' ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎದ್ದೇಳಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನದಂದು, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚಗಿರಲಿ. ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಂಗಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಕೈಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೀಲು ನೋವು, ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ, ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವೆನಿಸಿದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಹುದು.
'ಉಬ್ತನ್' ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ನೀವು 'ಉಬ್ತನ್' ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವೆನಿಸುವ ಉಬ್ತನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಮಾ (ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ), ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಉಬ್ತನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ: ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಥವಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ, ಉಬ್ತನ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನೆಲವು ಜಾರುವಂತಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಉಬ್ತನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ.
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