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ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚುವುದೇಕೆ? ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ದೇಹದ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವ 'ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

NATURAL MOSQUITO REPELLENT BEST MOSQUITO REPELLENT HOW TO GET RID OF MOSQUITOES ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2026 at 7:24 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಿರಲಿ, ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉಪದ್ರವ ಎಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆಯು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ಗಳು, ಸ್ನಾನದ ಸೋಪುಗಳು, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ.

NATURAL MOSQUITO REPELLENT BEST MOSQUITO REPELLENT HOW TO GET RID OF MOSQUITOES ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ನಾನದ ಸೋಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ: ನಾವು ಬಳಸುವ ಸೋಪು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸೋಪು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೋಪುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಬಳಕೆ: ದೇಹದ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಡೆಯುವ 'ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್​ ಬಳಕೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

NATURAL MOSQUITO REPELLENT BEST MOSQUITO REPELLENT HOW TO GET RID OF MOSQUITOES ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ: ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ & ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮಾತ್ರೆ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ದೂರವಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಸೇವಿಸದವರ ನಡುವೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಪೂರಕಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ.

NATURAL MOSQUITO REPELLENT BEST MOSQUITO REPELLENT HOW TO GET RID OF MOSQUITOES ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)

ಡೀಟ್ ಕೀಟ ನಿವಾರಕ: ಡೀಟ್ (DEET) ಎಂಬುದು ಕೀಟ ನಿವಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು: ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರು, 'ಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್'ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೀಟ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲೇಪಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಸಹಜ ವಾಸನೆ, ಅವರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

NATURAL MOSQUITO REPELLENT BEST MOSQUITO REPELLENT HOW TO GET RID OF MOSQUITOES ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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HOW TO GET RID OF MOSQUITOES
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್
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