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ಸಹನೆಯುಳ್ಳ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೊಲೆಯಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ?: ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು!

ಸಹನೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೊಲೆಯಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ.

Why do housewives get involved in crimes like murder? This is what psychologists say
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 3:42 PM IST

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಂತಹ ವರದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪತಿಯ ಕೊಲೆ ಎಂಬ ತಲೆಬರಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಹನೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೊಲೆ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿ-ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ - ಮಾವ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಶಾಂತಿಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬಲವಾರದ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ದಂಪತಿ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಹನೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೊಲೆ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವರದಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು.

ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ: ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಪರಾಧದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಹನೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವುಗಳು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ಥಿತಿ - ಗತಿಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು.

ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಪುರುವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತಹ ದುಡಿಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬರುವುದುಂಟು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಮಹಿಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ. ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ತಮ್ಮ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಗಂಡನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು - ಪ್ರೊ. ಡಾ. ವಿಶಾಲ್, ಮನೋವೈದ್ಯರು, ಜಿಜಿಹೆಚ್, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್.

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TAGGED:

WIFES KILLS HUSBANDS
HOUSEWIVES INVOLVED CRIMES
ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
CRIMINAL ACTS

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