ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮಟನ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?: ಸೇವಿಸುವವರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮಟನ್ ಯಾರು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : July 14, 2026 at 9:31 AM IST
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಎರಡೂ ಆಗಿವೆ. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಬೇಯಿಸಬಹುದಾದ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ.
ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ರೇಣುಕಾ ಮೈಂಡೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಎರಡೂ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮಟನ್ ಯಾರು ಸೇವಿಸಬಾರದು?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಥರ್ಮೋಜೆನೆಸಿಸ್' (ದೇಹದೊಳಗೆ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಅಥವಾ 'ಪಿತ್ತ' (ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ದೋಷ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಚಿಕನ್ ಚರ್ಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿ ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಲಪಡಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ (ಮಟನ್) ಗಿಂತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಟನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಲ್ (ಕೆಟ್ಟ) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಿತವಾಗಿ ಮಟನ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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