ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 2, 2026 at 9:14 PM IST
ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಇಣುಕುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲಿ ತಾಪವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಸುಡುವ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಗುವಾಗಿರಲಿ, ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಒಂದು ಲೋಟ ಐಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಿಹಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. NIH (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲೈಕೋಪೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಿಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯು - ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಭಾಗ - ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಹಾರದ ನಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಪಪ್ಪಾಯಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. NIH (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಪೈನ್ ಮತ್ತು ಕೈಮೊಪಪೈನ್ ಎಂಬ ಕಿಣ್ವಗಳು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು: ಬೇಸಿಗೆಯು ಮಾವಿನ ಋತುವಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್' ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Food & Function ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ, ಕೊಲೊನ್ ಹುಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನಾನಸ್: ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಹಣ್ಣು ಅನಾನಸ್ 'ಬ್ರೊಮೆಲೈನ್' ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಿಣ್ವವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನಾನಸ್ ಅನ್ನು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿ ಕರುಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾತ್ರ ದೇಹವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ತಿರುಗುವ ಬದಲು, ಅಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪುರುಷರಿಗೆ ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟ್; ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಸಂಸದ ಒತ್ತಾಯ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಪಿಸಿಒಎಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿವು!
- ಕೋವಿಡ್ - 19 ಬಳಿಕ 'ಸಿಕಾಡಾ' ರೂಪಾಂತರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ 23 ದೇಶಗಳು: ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗಾಸನಗಳು
- ಹಸಿ ತರಕಾರಿ OR ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿ: ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?