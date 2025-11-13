ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಂಬಂಧವೇ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ!
ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲಿ, 'ಸ್ಲೋ ಡೇಟಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಮಾತು.
Published : November 13, 2025 at 8:47 PM IST
ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲಿ. 'ಸ್ಲೋ ಡೇಟಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಯುವಕರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಮೊದಲು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ?: ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಕೆಲವರ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ನಿಧಾನ ಡೇಟಿಂಗ್' ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ: ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಬಹುದೇ? ನೀವು ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕೇ? ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳಿವೆಯೇ? ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗಾಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ತಡವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಂಗಾತಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿ: ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತುರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರು ನೋಡಿದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡುವಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಸಹ, ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.