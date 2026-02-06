ETV Bharat / lifestyle

ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ರೋಸ್ ಡೇಯಿಂದ ಕಿಸ್​ ಡೇವರೆಗೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಫೆ.14ರವರೆಗಿನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಪಟ್ಟಿ

Valentine's Week 2026: ಈ ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ, ಫೆ.7ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಸ್​ ಡೇಯಿಂದ ಕಿಸ್ ಡೇ ವರೆಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 6, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರವನ್ನು ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರವು ಜೋಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಈ ವಾರವು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಬಹುದು, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. 2026ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ?: ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯು ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗಿನ ಬಲವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 2026ರ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ ಫೆ.7ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಫೆ.14ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ರೋಸ್​ ಡೇ: ಫೆ.7ರಂದು ರೋಸ್​ ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನರು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಗುಲಾಬಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಪೋಸ್ ಡೇ (Getty Images)

ಪ್ರಪೋಸ್ ಡೇ: ಫೆ.8ರಂದು ಪ್ರೋಪೋಸ್ ದಿನದಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಡೇ (Getty Images)

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಡೇ: ಫೆ.9ರಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ದಿನವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸುವ ಸವಿಯಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಮೂರನೇ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ (Getty Images)

ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ: ಫೆ.10ರಂದು ಟೆಡ್ಡಿ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆರಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದತನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯಗಳು ಮೃದುವಾದ ಆಟಿಕೆಗಳಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗುಲಾಬಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಪ್ರೀತಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಟೆಡ್ಡಿಯು ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಟೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಥ ಕಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಟೆಡ್ಡಿಯು ಬದ್ಧತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ (Getty Images)

ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ: ಫೆ.11ರಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇಯಂದು ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀವು ಭರವಸೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ (Getty Images)

ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ: ಫೆ.12ರಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನದಂದು, ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕಿಸ್ ಡೇ (Getty Images)

ಕಿಸ್ ಡೇ: ಫೆ.13ರಂದು ಕಿಸ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುವ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನಡುವಿನ ಚುಂಬನವು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ (ETV Bharat)

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ: ಫೆ.14ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಭೋಜನ ನೀಡಬಹುದು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ, ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ತೆರಳಬಹುದು.

ETV Bharat Logo

