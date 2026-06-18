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ಈ ವರ್ಷ Father's Day ಯಾವಾಗ? ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರ (ಭಾನುವಾರ) ತಂದೆಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ದಿನದ ಮಹತ್ವ, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Fathers Day When is Fathers Day Importance of Fathers Day ಫಾದರ್ಸ್​ ಡೇ 2026
ಫಾದರ್ಸ್​ ಡೇ 2026 - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 18, 2026 at 1:19 PM IST

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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವದ್ದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರ ತಂದೆಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯ ದಿನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ತಂದೆಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆರಂಭ: ತಂದೆಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೋನೋರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 1909ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ದಿನದಂತೆ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು.

ಸೋನೋರಾ ಅವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಆರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಾಗ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಲಿಯಂ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾವೇ ಬೆಳೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಾಲನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಸೋನೋರಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಈ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ತಂದೆಯ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

Fathers Day When is Fathers Day Importance of Fathers Day ಫಾದರ್ಸ್​ ಡೇ 2026
ಫಾದರ್ಸ್​ ಡೇ 2026 - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆಯ ದಿನಾಚರಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?: ಸೋನೋರಾ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ ಜೂನ್ 19, 1910ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪೋಕೇನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದಿನಾಚರಿಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕೂಲಿಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಬೇಕಾಯಿತೇ 62 ವರ್ಷ?: ತಂದೆಯ ದಿನವು 1910ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ದಶಕಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1972ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ ತಂದೆಯರ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು.

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ಫಾದರ್ಸ್​ ಡೇ 2026
FATHERS DAY 2026

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