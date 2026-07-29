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ಮಾನ್ಸೂನ್​ ವೇಳೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳೇನು?

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿವಿಧ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

SKIN CARE IN MONSOON MONSOON SKIN CARE ROUTINE SKIN PROBLEMS IN RAINY SEASON RAINY SEASON SKIN CARE
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 29, 2026 at 3:49 PM IST

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ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮೊಡವೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬೇಗನೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿ, ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ: ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಸೆಬಾಸಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸೆಬಮ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಸುಕಾದ ಹಳದಿ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೇಣದಂಥ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಜೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಜಿಡ್ಡಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

SKIN CARE IN MONSOON MONSOON SKIN CARE ROUTINE SKIN PROBLEMS IN RAINY SEASON RAINY SEASON SKIN CARE
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೊಡವೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ: ಮೊಡವೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ, ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಡವೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಟ್ಟೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಕಡಿಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಾರಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ: ನಿಂತ ನೀರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಾದ ಬಳಿಕ ಇವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತುರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

SKIN CARE IN MONSOON MONSOON SKIN CARE ROUTINE SKIN PROBLEMS IN RAINY SEASON RAINY SEASON SKIN CARE
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದು: ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೇಬೀಸ್‌ನಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲು, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅನ್ವಯಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

SKIN CARE IN MONSOON MONSOON SKIN CARE ROUTINE SKIN PROBLEMS IN RAINY SEASON RAINY SEASON SKIN CARE
ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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SKIN CARE IN MONSOON
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SKIN PROBLEMS IN RAINY SEASON
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