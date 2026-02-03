ETV Bharat / lifestyle

ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಗಮನಿಸುವ ವಿಷಯಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಯಾರನ್ನಾರೂ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಅನಿಸಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ: ಹುಡುಗರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಶೇಷ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹುಡುಗಿಯರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರುವ ಸುವಾಸನೆ: ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹುಡುಗರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಸಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.

ದೇಹದ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಗುಳುನಗೆ ಬೀರಬೇಕು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಹುಡುಗಿಯರು ಮೊದಲು ಹುಡುಗರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ. ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿವೆ: ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರ ಮಾತನಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಹುಡುಗಿರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ ಈ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

