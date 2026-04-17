ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ತ್ವಚೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : April 17, 2026 at 8:30 PM IST

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಶಾಖದ ದದ್ದುಗಳು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ನೋಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗುರುತುಗಳು ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಿಪ್ಸ್​ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಓಟ್ಸ್ ಬಳಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಓಟ್ಸ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಾಖದ ದದ್ದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಗಳಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಓಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಟ್ಸ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತುರಿಕೆ, ಅಟೊಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್, ದದ್ದುಗಳು (ಮೊಡವೆ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹಾಗೂ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಉರಿಯೂತದ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಳ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಶಾಖದ ದದ್ದುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತುರಿಕೆ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಯ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ನೇರಳಾತೀತ (UV) ಕಿರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಬರ್ನ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓಪನ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಜರ್ನಲ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತಾಜಾ, ಕಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬಳಕೆ: ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜುವುದು ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನಯವಾದ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಸುಕಿ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್, ಶಾಖದ ದದ್ದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯಬೇಕು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ, ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸಂವೇದನೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಇವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

