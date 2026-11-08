ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ವರ್ಷವಿಡೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?; ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿಗದಿತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಪೂಜೆಯ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 8, 2026 at 7:08 AM IST
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಜನರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಅಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯದ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
ಲಕ್ನೋದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಡಾ.ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ವಿವಿಧ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ, ಕುಬೇರ ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಲೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:
- ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ: ದೀಪಾವಳಿಯು ಸಂತೋಷದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮನೆ, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ, ಜಟಿಲ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ. ದೀಪಾವಳಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಪೂಜೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ- "ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭ್ಯೋ ನಮಃ". ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 11 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ.
- ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. 11 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಂಗಳಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಂಗಳಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಓಂ ನಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳು, ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಈ ದಿನದಂದು ದಾನ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ದಾನ, ಉದಾರತೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವಿ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುರಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ 'ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ' ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯಿರಿ
- ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ? ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್
- ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವುದೇಕೆ? ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿವು
- ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?
- ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳಿವು