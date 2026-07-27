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ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೆನೆದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೆನೆಯಿತೆ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಒದ್ದೆಯಾದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Tips for drying a phone precautions to drying phone ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 5:49 PM IST

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ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾವು ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದರೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೇಗೆ ಒಣಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಬೈಕ್​ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಠಾತ್ ಸುರಿಯುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕ್ಷಣ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್​ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

Tips for drying a phone precautions to drying phone ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಫೋನ್ ಆಫ್​ ಮಾಡಿ: ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್ ಒದ್ದೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ, ತಡಮಾಡದೇ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪವರ್ಡ್ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ (ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಫೋನ್) ಮಳೆ ನೀರು ಹೋದರೆ, ಮದರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. ಮುಂದೆ, ಫೋನ್ ಕೇಸ್, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರೇ ಹಾಗೂ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Tips for drying a phone precautions to drying phone ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಡ ಮಾಡದೇ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ: ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಡ್ರೈಯರ್‌ನ ಬಳಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಫೋನ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಆಂತರಿಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಅನ್ನು ಒರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಒಣಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Tips for drying a phone precautions to drying phone ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಫೋನ್‌ನ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಒಣಗಿದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಹೊರತೆಗೆದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಈ ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಮೊಬೈಲ್​ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಡಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕುರುಹು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹನಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕರೆಂಟ್‌ನ ಹರಿವು ಫೋನ್‌ನ ಪವರ್ ಐಸಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕೃತ ಫೋನ್​ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TIPS FOR DRYING A PHONE
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ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಣಗಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
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