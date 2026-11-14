ಬದಲಾದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ತುಟಿಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ, ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 14, 2026 at 8:30 PM IST
ತುಟಿಗಳ ಶುಷ್ಕತೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಬಳಕೆ, ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಅತಿಯಾದ ರಚನೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತುಟಿಗಳ ಒಣಗುವುದು, ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಲೂ ತುಟಿಗಳು ಒಣಗಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ಉಸಿರಾಟ, ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಒಣ ತುಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಟಿಗಳು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ತುಟಿಗಳು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರು SPF 15 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೇರಳಾತೀತ (UV) ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
- ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುವ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ತಜ್ಞರ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2018 ರಲ್ಲಿ 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಣ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಮನ್ಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಉವೆ ಆರ್. ಗೆಲ್ಲರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿನ ಔಷಧದ ಗುಣಗಳು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಮ್, ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅಥವಾ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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